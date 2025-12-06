Reprodução Whindersson Nunes questiona sexualidade: “olhei esse cara diferente”

Whindersson Nunes voltou a movimentar as redes sociais ao fazer uma revelação inesperada sobre sua sexualidade durante uma conversa descontraída. O humorista contou no Podcast Inteligência Ltda que, em um período em que precisou de acompanhamento terapêutico, acabou percebendo um homem “de outro jeito” pela primeira vez na vida, e que a experiência mexeu com ele.





Segundo Whindersson, tudo aconteceu quando um profissional foi designado para acompanhá-lo em casa durante um tratamento.

“Eu fui pra casa e deixaram um acompanhante terapêutico comigo, a pessoa que fica todo tempo dando remédio e tudo mais. Um cara de 1,90m, lutador de jiu-jitsu, lindo… bonitão o cara”, relatou.

Reprodução Instagram Whindersson Nunes





O humorista disse que o cuidado recebido despertou sensações novas:

“Eu comecei, bicho, a olhar esse cara diferente assim… interessante. Porque foi a primeira vez que um homem cuidou de mim, bem! Com carinho e afeto.”

A fala viralizou imediatamente, abrindo discussões sobre masculinidade, sexualidade fluida e a importância do afeto no processo de cura emocional. A espontaneidade de Whindersson, característica marcante de sua trajetória, fez o público reagir com humor, apoio e reflexões nas redes sociais.

Repercussão nas redes

Minutos após a fala viralizar, expressões como “Whindersson gay?”, “1,90 lutador”, “juro que entendo” e “Whindersson e o acompanhante” foram parar nos trending topics do X.





Fãs brincaram dizendo que o “gaydar nacional tiltou”, enquanto outros elogiaram a vulnerabilidade do artista ao falar sem filtros sobre afetos e descobertas pessoais.

Ao brincar que “olhou diferente” para o acompanhante, Whindersson não só arrancou risadas como também abriu espaço para conversas importantes sobre sexualidade sem tabu.