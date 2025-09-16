Reprodução/Instagram Neymar chama atenção ao curtir post de Bruna Marquezine

Neymar, de 33 anos, voltou a aparecer nos holofotes das redes sociais nesta segunda-feira (15), ao curtir uma publicação em que Bruna Marquezine, de 30, aparece. O post original foi feito por Lucas Guedez, que comemorou seu aniversário de 30 anos no domingo (14), em uma festa que reuniu diversos nomes do mundo artístico, incluindo a atriz. A ação do jogador do Santos surpreendeu fãs e internautas, já que ele e Bruna têm um histórico como ex-namorados.

Reprodução/Instagram Post curtido por Neymar





O r elacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine durou de 2013 a 2018 e ficou marcado por idas e vindas. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod?", a atriz relembrou que o término era quase mensal, devido às diferenças de temperamento e à intensa exposição pública.

Bruna Marquezine está solteira desde o início do ano, após o término com o ator João Guilherme, embora os dois ainda apareçam juntos ocasionalmente. Neymar, por sua vez, segue casado com Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas: Mavie, de quase 2 anos, e Mel, de 2 meses. Além delas, o craque é pai de Davi Lucca, de 14 anos, e de Helena, de 1 ano, frutos de outros relacionamentos.

O registro curtir do jogador reacendeu a atenção do público para o histórico do casal, lembrando momentos icônicos da relação, como o episódio de 2023, quando Bruna viralizou nas redes após um ataque de riso durante uma entrevista, que muitos associaram a Neymar.