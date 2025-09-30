Reprodução/ Instagram @akimberllya Amanda Kimberlly

Amanda Kimberlly, de 31 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para compartilhar um clique do passeio que decidiu fazer para aproveitar o dia de descanso. A influenciadora exibiu o abdômen trincado enquanto renovava o bronzeado.



Reprodução/ Instagram @akimberllya Amanda Kimberlly renova bronzeado





Ela compartilhou o clique no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores. Na ocasião, ela vestia biquíni vermelho e aproveitou para usar um chapéu da mesma cor e se proteger do sol no rosto.





Polêmica

Em agosto, a mãe de Helena, a filha número três de Neymar Jr., protagonizou uma celeuma pública com Bruna Biancardi, atual companheira do jogador e mãe de Mavie e Mel, ambas frutos do relacionamento com o atleta.

Isso porque Amanda não gostou de ver a foto da filha publicada nas redes sociais de Biancardi sem a autorização dela. Ela repreendeu Bruna e pediu para que fosse notificada em próximas postagens, para que soubesse com antecedência que a imagem da bebê seria exposta.

Em meio ao atrito, Biancardi resolveu apagar o registro que tinha postado sem o consentimento de Kimberlly e afirmou que fez isso por um pedido da mãe de Helena, algo que a influenciadora negou posteriormente. Amanda diz não ter pedido para excluir, apenas ressaltou que queria ser avisada antes.

"Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis", disse na ocasião.

"Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", acrescentou à época.