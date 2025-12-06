Reprodução/ Instagram @leopereira4 Karoline Lima e Léo Pereira

Após se declarar para Karoline dar um beijo na influenciadora, Léo Pereira oficializou a reconciliação com a loira. Na sexta-feira (5), o jogador do Flamengo e a ex de Éder Militão fizeram uma postagem em conjunto para confirmar que decidiram dar uma segunda chance ao relacionamento.





“Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito para viver. Te amo”, diz a legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual o atleta soma mais de 3 milhões de seguidores, enquanto a namorada já ultrapassou a marca de 5 milhões.





Nos comentários, além dos internautas, os cliques foram repercutidos por outros famosos que torciam para que o casal voltasse. “Lindos”, disse o apresentador Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. "Agora vem mais títulos aí", brincou Nattanzinho, namorado de Rafa Kalimann. "Deus abençoe", finalizou o cantor João Gabriel.

O início

Os dois começaram a aparecer juntos em dezembro de 2023, mas só assumiram oficialmente o namoro em fevereiro de 2024. Em setembro deste ano, Karoline Lima chamou atenção ao remover das redes sociais as fotos que tinha com Léo Pereira.

O rompimento

A atitude gerou suspeitas entre os internautas de que o casal poderia estar enfrentando problemas. Pouco depois, ainda em setembro, a influenciadora confirmou o fim do relacionamento com o jogador.

Filhos

Karoline é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão, do Real Madrid. Léo, por sua vez, é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, do casamento anterior com Tainá Castro.

Hoje, Militão e Tainá seguem casados. O jogador reside em Madri, na Espanha, enquanto a companheira divide seu tempo entre a capital espanhola e o Rio de Janeiro, onde mora com os filhos.