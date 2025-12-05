Reprodução/ Instagram Karoline Lima e Léo Pereira

Após várias semanas de rumores de reconciliação, Léo Pereira e Karoline Lima confirmaram que reataram o romance. Nesta quinta-feira (4), os dois foram flagrados juntos na festa do Flamengo.

Assista:

PASSANDO MAL que o leo pereira se humilhou na frente do flamengo INTEIRO pra karoline lima voltar com ele (e acho que foi pouco) pic.twitter.com/nlbUnJpX0w — gica (@ijustagrl) December 5, 2025

O evento foi realizado para comemorar a vitória nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Léo não apenas fez uma declaração para a influenciadora, como também a beijou.

Em gravações que se espalharam pelas plataformas de interação virtual, o jogador surge pronunciando algo que soa como: “Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo".

Devido ao ruído intenso do ambiente e aos gritos da plateia, não dá para distinguir toda a fala com clareza total. Logo depois, Léo deixou o palco e deu um beijo apaixonado na influenciadora, provocando euforia e fazendo o público presente gritar.

Relembre

Os dois começaram a ser vistos juntos em dezembro de 2023, mas só oficializaram o namoro em fevereiro de 2024.Em setembro deste ano, Karoline Lima chamou atenção ao retirar as fotos que tinha com Léo Pereira.

Não demorou para que os internautas desconfiassem que eles atravessavam uma crise no relacionamento. Após a repercussão do caso, a influenciadora confirmou o rompimento com o atleta.

Karol é mãe de Cecília, de 3 anos, do antigo relacionamento com o jogador do Real Madrid Éder Militão. Já Léo é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 3, do antigo casamento com Tainá Castro.

Hoje em dia, Militão e Tainá são casados. O atleta mora em Madri, na Espanha; a influenciadora viaja para a capital espanhola e para o Rio de Janeiro, onde mora com os filhos.



