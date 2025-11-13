Reprodução/ Instagram @tainamilitao Tainá Militão

Tainá Castro Militão, de 31 anos, aproveitou a quarta-feira (12) ensolarada para fazer uma série de atividades. Nelas todas, a mulher de Éder Militão, jogador do Real Madrid, aparecia usando um biquíni para aproveitar a ocasião e renovar o bronzeado.

“Routine day. Treino em casa + sauna + relax time. Se dá para treinar em casa, qual a sua desculpa para não fazer?”, escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores.





“Uma escultura viva”, disse um usuário na rede social de Mark Zuckerberg. “Linda é apelido para você”, prosseguiu uma segunda. “Um corpo é um corpo, meus amores. Mas atrás de todo resultado existe uma pessoa batalhadora lutando, treinando, se alimentando bem”, opinou uma terceira.

“Maravilhosa”, completou uma quarta. “Eu vou tentar reproduzir essa sequência em casa. Quantos dias até ficar com o abdômen igual ao seu?”, brincou uma quinta. “Testa, depois me conta, por favor”, ironizou ainda uma sexta nos comentários da postagem, que ultrapassou a marca de 59 mil curtidas.

Amigas?

Nas últimas semanas, Tainá Militão tem se aproximado de Virginia. As influenciadoras passaram a se encontrar com frequência em Madri, capital espanhola onde Éder Militão e Vini Jr., os companheiros delas, moram para jogar no time Real Madrid.

As duas já foram flagradas em vários programas juntas, de restaurantes a treinos em academia e momentos de lazer em saunas. Além disso, nas redes sociais, costumam interagir com frequência e publicar fotos na companhia uma da outra.

O relacionamento de Virginia Fonseca com Vini Jr. é recente. Eles oficializaram o namoro no dai 28 de outubro, quando publicaram uma foto romântica que superou a marca de 13 milhões de curtidas. O casal, junto, soma mais de 100 milhões de seguidores no Instagram.