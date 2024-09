Foto: Reprodução Suzanna Freitas e Kelly Key





Na noite deste domingo (16), Suzanna Freitas conversou com os seguidores no Instagram para conversar e contar algumas curiosidades sobre sua vida e como é ser filha da Kelly Key .





Uma das perguntas era como foi crescer sendo filha da cantora, e a influenciadora disse que não entendia muito bem a fama da artista quando ela era pequena.

"Cresci sabendo que ela era uma pessoa famosa, mas foi um pouco complicado para eu conseguir entender que a minha vida era um pouco diferente da vida das minhas amigas. Nasci no ano 2000, peguei uma fase da minha mãe que ela estava muito estourada e não conseguia entender o boom da Kelly Key. Não entendia porque algumas coisas eram necessárias, eu ia para o colégio de segurança, os passeios da escola com segurança", lembrou.

Suzanna ainda acrescentou que a Kelly Key tentou proteger ao máximo sua privacidade: "Quando as pessoas me viam na rua minha mãe, para não me expor, não gostava que tirassem foto comigo. Era sempre tentou me proteger ao máximo de críticas, das pessoas, desse mundo artístico".

Outro momento, ela falou que sentia muito ciúmes da mãe nessa época. "Eu via que ela era famosa, mas não conseguia entender de fato a dimensão. Não entendia muito bem por que a minha mãe tinha que ser tão simpática com todas aquelas crianças (risos). Eu ficava: 'mãe, por que ela está no seu colo?' Tinha ciúmes das outras crianças porque ela era 'a minha mãe'. E é engraçado porque hoje tenho seguidoras que falam que tinham ciúme de mim com a minha mãe", diverte-se. "Era muito difícil tentar entender por que enxergavam a minha mãezinha daquele jeito".

Nepobaby

Suzanna é filha de Kelly Key e Latino e disse que alguns amigos a chamam de nepobaby. "A vida deles acabou sendo exposta e isso acabou escorrendo sobre mim. Eu não julgo quem não quer mostrar a cara da criança", conta.