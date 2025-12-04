Reprodução/Instagram/@rosalia.vt Rosalía em sua passagem pelo Brasil

A cantora Rosalía fará um show da turnê Lux no Brasil em 2026. A artista e compositora se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto, na Farmasi Arena. Os ingressos estarão à venda a partir da próxima quarta-feira (10), às 10h, online.

Com Lux, Rosalía terá uma sequência de 42 shows em arenas, passando por 17 países. A turnê faz parte do quarto álbum de estúdio da artista, gravado com a Orquestra Sinfônica de Londres e acompanhado por Daníel Bjarnason. O trabalho ainda contou com diversos colaboradores, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

A artista esteve no Brasil para uma audição do novo álbum no Cristo Redentor, no último domingo (30). O evento reuniu muitos famosos, como Alanis Guillen, Gabriela Loran, Agatha Moreira, Leticia Colin e Gaby Amarantos.

Em terras brasileiras, ela aproveitou a piscina do Copacabana Palace, tomou água de coco, bebeu caipirinha e mandou beijos para os fãs que estavam na porta do hotel.

Obras compradas por Rosalía

A cantora Rosalía fez a festa enquanto esteve no Brasil. A artista postou um disco de Elis Regina. Então, o jornalista Pietro Reis revelou quais nomes a musa latina levou do acervo carioca para seu uso pessoal.

Discos como Em Pleno Verão (1970), de Elis Regina; Circuladô (1991), de Caetano Veloso; Caetano Bethânia Gil nº 2 (1973), de Caetano Veloso; Stillness (1970), de Sérgio Mendes; dentre outras obras.

Admiração com artistas brasileiros

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a artista revelou que tem uma enorme admiração por cantores brasileiros. A diva chegou a elencar seus nomes preferidos e até mencionou a possibilidade de um feat com alguns deles.

"Ouço artistas brasileiros há anos. Escuto muito Tom Jobim, Elis Regina, Djavan, escuto muito Caetano Veloso. Sempre sonhei em fazer algo com Caetano. Eu gosto da Marina. Eu gosto muito das músicas dele [Caetano Veloso], eu amo", disse a famosa, mostrando encantamento com os ícones do Brasil.

"Eu gosto muito da Marina Sena também. Adoro a Marina Sena, ela tem o molho. Ela tem muito estilo dançando, cantando", finalizou a cantora ao dizer que admirava a artista pop brasileira.



