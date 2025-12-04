Reprodução Instagram Globo antecipou novidades da nova temporada do 'Big Brother Brasil'

A estreia do Big Brother Brasil 26 está marcada para o dia 12 de janeiro, e a expectativa do público já começou a movimentar os bastidores da Globo. Enquanto Tadeu Schmidt adianta algumas novidades sobre o formato da nova temporada, a #RedeBBB também acelera os preparativos e antecipa spoilers sobre a cobertura multiplataforma que toma conta da TV Globo, Multishow, gshow e Globoplay.

A partir de janeiro, os fãs poderão matar a saudade do reality e de toda a engrenagem de conteúdo que acompanha diariamente os acontecimentos da casa mais vigiada do país. Parte do elenco responsável por comandar essa cobertura já foi confirmada, incluindo rostos conhecidos do público.

Entre os nomes de volta ao time, Thiago Oliveira retoma a missão de apresentar os flashes ao vivo na programação da TV Globo, trazendo atualizações rápidas sobre o que acontece no confinamento. Já o tradicional bate-papo com os eliminados, exibido no gshow e no Globoplay logo após cada eliminação, seguirá no comando da dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Já Rafael Portugal e Rodrigo Sant’anna, continuam responsáveis por quadros especiais com esquetes inéditas e comentários descontraídos sobre a convivência dos participantes, destacando as situações mais inusitadas da casa.

No Multishow, as noites de segunda-feira voltam a ser de Big Show, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, que prometem novas dinâmicas com o público e bastidores exclusivos. Além disso, Ed segue à frente do Mesacast BBB, reunindo convidados em transmissões ao vivo para debater cada detalhe do jogo.

Apesar da manutenção do time principal, a Globo adiantou que novos nomes devem se juntar à equipe ao longo de 2026, reforçando a estratégia multiplataforma e ampliando a oferta de conteúdos especiais.

A permanência quase integral do elenco foi bem recebida, mas também levantou questionamentos nas redes sociais. Internautas notaram a ausência da ex-BBB Giovanna Pitel entre os anunciados. “Ué, cadê a Pitel?”, perguntou um usuário, ecoando a dúvida de muitos fãs que esperavam ver a pernambucana novamente na cobertura.