Bruna Marquezine, de 30 anos, surpreendeu os espectadores ao falar sobre manter ou não amizade com ex-namorados. Durante participação no podcast "Coisa Nossa", ela detalhou a situação.

Bruna não fugiu do questionamento e pontuou o que pensava. “Olha, não sei. Acho que iria me incomodar também. Até porque três meses não é tanto tempo assim, acho que é até um tempo bom para se distanciar da pessoa depois que acaba”.

“Sou super a favor de manter uma amizade, mas acho muito difícil cultivar uma amizade assim que acaba. Acho que as pessoas precisam se afastar um pouco”, argumentou.

Igor Guimarães, humorista que também estava na atração, concordou: “Tem sentimentos ali, você ainda lembra da pessoa nua”. Bruna gargalhou com a declaração dele, mas concordou. “Exato”, enfatizou.

Neymar, Maurício Destri e Enzo Celulari foram alguns dos famosos com quem Bruna Marquezine namorou. Ela já foi alvo de rumores de affair com o cantor Shawn Mendes, mas nunca confirmou o romance.

O último namoro da artista foi com o ator João Guilherme Ávila, filho do cantor e compositor Leonardo.

Em agosto de 2024, após meses de rumores sobre um possível romance, Bruna Marquezine e João Guilherme confirmaram que estavam namorando.

Enquanto estiveram juntos, marcaram presença em diversos eventos do meio artístico e fizeram viagens tanto pelo Brasil quanto ao exterior.

No entanto, em fevereiro deste ano, pouco depois da comemoração do aniversário de João Guilherme na fazenda de Leonardo, o casal surpreendeu ao anunciar a separação.

