CCXP2025: fãs de It e The Boys vão poder interagir nos cenários das séries
Pedro H. Lopes
O Spoiler Night da CCXP2025 abriu oficialmente as portas do maior evento de cultura pop da América Latina para convidados, imprensa e influenciadores, nesta quarta-feira (3).

O Portal iG esteve presente no primeiro dia da programação e acompanhou de perto as principais ativações montadas para o público, com destaque para o estande do Prime Video, que trouxe uma experiência imersiva dedicada à série “The Boys”, uma das produções mais populares da plataforma.

Logo na entrada da área de estandes, a movimentação em torno do espaço do Prime Video deixava claro que “The Boys” seria um dos grandes queridinhos do público. A ativação principal, intitulada “Homeland – O Parque do Capitão Pátria | Giro Diabólico”, chamou atenção pela proposta interativa inspirada no universo da série, conhecida por sua abordagem ácida e crítica do gênero de super-heróis.

A experiência funcionou como uma espécie de gincana temática. Os visitantes atravessavam um circuito repleto de cenários que remetiam à corporação Vought, aos personagens principais e ao “patriotismo distorcido” representado pelo Capitão Pátria.

Com trilha sonora imersiva, iluminação cênica e elementos cenográficos, a ativação estimulava a participação do público com desafios, pontuações simbólicas e interação direta com monitores caracterizados.

Além do circuito interativo, o estande reuniu áreas para fotos com cenários inspirados em momentos icônicos da série e a presença constante de cosplayers oficiais representando personagens de Os Sete e outros nomes marcantes do elenco.

Outro destaque da noite foi a expectativa em torno do painel de “The Boys” no Palco Thunder, o principal da CCXP, confirmado para a programação oficial dos dias seguintes.

A série “It - Bem-vindos a Derry” também teve uma ativação imersiva organizada pela HBO. Lá, os fãs do seriado vão ver uma área dedicada que os transportará para a cidade de Derry de 1962, o cenário da série. A experiência física e sensorial recria locais icônicos, desde o cinema Capitol e o esgoto da cidade até a infame casa de Pennywise.

CCXP2025: fãs de It e The Boys vão poder interagir nos cenários das séries. Foto: Pedro H. Lopes
