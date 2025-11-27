Portal IG Portal iG conversa com Danton Mello e Thaila Ayala na divulgação de Zootopia 2

A poucos dias da estreia de Zootopia 2, o Portal iG conversou com Danton Mello e Thaila Ayala, que dão voz aos novos personagens da sequência da Disney. Eles se juntam a Rodrigo Lombardi e Monica Iozzi, intérpretes de Nick Wilde e Judy Hopps, que retornam ao elenco nacional.





A continuação da animação vencedora do Oscar vai expandir o universo da cidade dos animais que a gente tanto ama! Podemos garantir que vem aí uma sequência de novos mistérios, humor e personagens pra lá de marcantes.

A menina que cresceu vendo Disney

No filme, Thaila interpreta a Dra. Fuzzby, uma "quokka" que trabalha como terapeuta dos oficiais do Departamento de Polícia de Zootopia. Durante o bate papo, ela contou que o convite da Disney acabou tocando diretamente a sua relação com a “criança interior”.

"Pra mim, quando eu fui trabalhar com eles agora no final do ano, eu me emocionei demais [...] de poder ver aquela criança lá do interior, que só olhava pra televisão, era fissurada pelos filmes, pela televisão, desde pequena, e falar, caraca, olha onde eu tô!"





“Pra mim, poder estar aqui, é muito grandioso, é muito legal.”

A arte e a técnica por trás da dublagem

Em Zootopia 2, Danton Mello dubla Gary, um réptil misterioso que movimenta toda a trama do filme. Apesar de já ter dublado grandes produções, incluindo Leonardo DiCaprio em Titanic (sabia dessa?), o ator explica que trabalhar em uma animação da Disney tem uma dinâmica própria.

"As pessoas às vezes perguntam como é que é, você assiste o filme, você lê o roteiro. Não, a gente não tem acesso a nada."

Ele lembra com carinho do início da carreira na dublagem e destaca como esse processo mudou com o tempo.









“É um trabalho de parceria, de confiança com o diretor. Eu sou de uma época que a gente dublava todo mundo junto, uma bancada cheia, com muitos dubladores. Hoje em dia, você entra ali, é um trabalho solitário.”

Para ele, dar vida a Gary foi especial, tanto pela relação pessoal com o animal quanto pelo desafio técnico.

“Sempre achei cobras fascinantes. E o Gary é fofo, engraçado, medroso e corajoso. É um personagem delicioso de fazer.”

A liberdade criativa na dublagem

Thaila também compartilhou com a gente como foi dublar um animal pela primeira vez, algo completamente diferente das experiências anteriores.

"Eu realmente me diverti muito. Acho que foi o trabalho que eu mais me diverti."

Antes disso, ela havia dublado a si mesma em uma versão nacional do filme Pica-Pau, algo que, segundo ela, é até mais difícil.

“Dublar uma outra pessoa, no caso era eu mesma, mas dublar o do inglês pro português eu achei muito mais difícil.”

O que esperar de Zootopia 2?

Se você gosta do primeiro filme, não há dúvidas de que vai se encantar pela sequência. Já assistimos e podemos afirmar que esse é aquele tipo de filme "cavalo de Tróia", que parece "só uma animação infantil", até você se pegar refletindo questões complexas ao longo da trama.

A a duplinha Judy Hopps e Nick Wilde, continuam sua parceria no Departamento de Polícia de Zootopia - com cenas que lembram até mesmo Jake Peralta e Amy Santiago em Brooklin Nine-Nine. Eles recebem uma ordem inesperada: participar de um programa de aconselhamento para “parceiros em crise”.

Mas tudo muda quando um novo caso surge, e um réptil misterioso chamado Gary passa a ser o centro das atenções, colocando amizades, rotinas e a própria cidade em xeque.

Assista ao trailer oficial



