Reprodução/Internet Phelipe Siani foi assaltado enquanto dirigia com a namorada em SP

Phelipe Siani, ex-repórter da Globo, foi vítima de um assalto em São Paulo. O episódio aconteceu enquanto ele dirigia com a namorada, a publicitária Renata Gomes, pela Marginal Pinheiros, uma das vias expressas mais movimentadas da capital paulista.

Em relato nas redes sociais, o jornalista contou que o ataque foi repentino e violento. “Infelizmente, fui mais uma vítima. Estava no meu carro, com minha namorada, indo para um evento, e de repente explodiram o vidro. Ficou cheio de estilhaço aqui, ainda dentro. Levaram o meu celular que estava no suporte”, escreveu.

Apesar do susto, nenhum dos dois ficou ferido.relatou que o maior impacto foi o transtorno e o prejuízo causado pela perda do aparelho, que armazenava material jornalístico exclusivo das últimas viagens que ele havia feito.

Burocracia

“Tinha muitos trabalhos das últimas viagens que fiz, muitas imagens, entrevistas que eu ainda não tinha conseguido subir na nuvem, porque minha nuvem está cheia. São materiais em 4K, com tamanho muito grande. Não tinha conseguido baixar também para o computador. O problema é gigantesco por causa de um vagabundo que destruiu a janela do meu carro", contou.

O apresentador ainda contou que passou o dia seguinte resolvendo questões burocráticas, como registro de boletim de ocorrência, comunicação com bancos e redefinição de senhas. “Infelizmente, essa é a realidade das grandes cidades", disse Phelipe Siani.

"São 514 celulares roubados, por dia, só em São Paulo. Fora os casos em que as vítimas nem registram boletim de ocorrência, por desacreditarem no poder público", contou. O jornalista ainda deu um conselho aos seguidores: “Usem película antivandalismo ou, se puderem, andem de carro blindado. Está difícil, está bem difícil", afirmou.