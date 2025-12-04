Reprodução Instagram Lucas Guedez ficou surpreso com presente de Virginia

Quase três meses após comemorar seu aniversário, Lucas Guedez voltou a ser surpreendido. Na manhã desta quinta-feira (4), o influenciador recebeu uma banheira de gelo profissional feita sob medida, um presente luxuoso enviado por Virginia Fonseca, sua parceira na apresentação do programa exibido nas noites de sábado no SBT.

Conhecida pelo bom humor e pela fama de “inimiga da economia”, Virginia não economizou no mimo, orçado em cerca de R$ 38 mil. O tamanho avantajado da banheira, porém, trouxe um desafio inesperado: o item não passava pela porta do apartamento de Lucas, obrigando a equipe responsável a recorrer a um guindaste para içá-lo pela fachada do prédio.

A operação foi registrada pelo influenciador nas redes sociais, onde ele demonstrou surpresa e empolgação com o presente. “Descobri que é um presente de aniversário de ‘Vivibora’. Demorou, mas chegou. Chegou de surpresa, foi uma surpresinha para mim. Eu estou mais em choque ainda que coube no único espaço que sobrou da casa. Minha casa não cabe mais nada. Deus é muito bom!”, afirmou.

Segundo Lucas, a demora na entrega aconteceu porque a banheira foi produzida especialmente para ele, seguindo especificações personalizadas. Mesmo impressionado com o tamanho do item, comemorou o encaixe perfeito no único cantinho ainda disponível no apartamento.

No X (antigo Twitter), internautas reagiram à surpresa extravagante. “Quero uma amiga que exagere nos presentes assim”, brincou um. “Que belo presente”, comentou outro. “Virginia é uma mãe para o Lucas”, escreveu um terceiro, reforçando a parceria entre os dois.