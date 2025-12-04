Instagram Pantone elege ‘Cloud Dancer’ como cor de 2026

A Pantone anunciou nesta quinta-feira (4) a cor “Cloud Dancer” como tendência global para 2026. A empresa afirma que o tom branco simboliza leveza e reflete a busca por calma em um cenário marcado por mudanças culturais e estéticas.

No anúncio divulgado nas redes sociais, a marca descreveu a escolha como uma resposta ao desejo por tranquilidade. O texto afirmou que a tonalidade representa serenidade e incentiva momentos de pausa e contemplação.

Segundo a Pantone, a cor é “um neutro branco elevado, cuja presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”. A empresa explicou que a proposta destaca influências ligadas ao relaxamento e ao foco em práticas de bem-estar.

A publicação também afirmou: “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer simboliza uma influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa. Um branco vaporoso, imbuído de serenidade, que convida ao verdadeiro relaxamento e foco, permitindo que a mente vagueie e a criatividade respire”.

A Pantone escolhe, desde 2000, a cor que representa tendências de moda, design e comportamento. O processo envolve análises de consumo, expressões estéticas e movimentos culturais observados ao longo do ano.

Nos últimos ciclos, a empresa apresentou tons diversos. Em 2025, o destaque foi “Mocha Mousse”. Em 2024, o escolhido foi “Peach Fuzz”. A lista recente inclui ainda “Viva Magenta”(2023), “Veri Peri”(2022), “Classic Blue”(2020) e a combinação “Ultimate Gray” e “Illuminating”, definida como tendência para 2021.