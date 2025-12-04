Reprodução/ Instagram @brunagriphao Bruna Griphao de biquíni

Bruna Griphao, de 26 anos, usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos. Em alguns dos cliques, a ex-BBB aparecia posando de biquíni.





As fotos foram compartilhadas no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,6 milhões de seguidores. Nos comentários, os fãs reagiram aos registros.





"Linda", destacou um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Maravilhosa. Os treinos estão dando resultado, né? O corpo do verão já está aí", opinou uma segunda. "Perfeita, Bru", finalizou ainda um terceiro.

Saiba mais

Conhecida pelos papéis que interpretou em produções da TV Globo, Bruna Griphao está afastada das novelas desde 2021, quando integrou o elenco de "Nos Tempos do Imperador".

Em 2023, a atriz participou do "Big Brother Brasil" e alcançou a terceira colocação na final. Agora, se prepara para gravar uma série para o Globoplay.

Carnaval

Em setembro deste ano, Bruna foi anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval de 2026. A escola levará para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, considerada a maior campeã da história do Carnaval carioca e falecida em 2024.

Intitulada "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e nem do Pirata da Perna-de-pau", a proposta busca revisitar marcos da trajetória artística de Rosa.

Bruna já possui experiências anteriores na folia: desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel e chegou a integrar um dos carros alegóricos da agremiação. Em 2026, volta à avenida em posição de destaque no desfile salgueirense.