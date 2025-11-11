Reprodução/ Instagram Bruna Griphao e Sarah Paulson

Conhecida no Brasil pelas vilãs e mocinhas que interpretou em novelas, séries e filmes, Bruna Griphao viralizou nas redes sociais ao encontrar uma das atrizes que sempre admirou na indústria cinematográfica e televisiva americana.



Trata-se de Sarah Paulson. A artista está no Brasil para promover a obra "Tudo é Justo", nova série da Disney +. Outras atrizes do elenco principal do seriado, como Kim Kardashian e Naomi Watts, também vieram ao país para o evento.





"Ai, eu amo muito essa mulher. Eu estou em êxtase, quase desmaiei. Tietei mesmo. Que momento. A Bruna de 15 anos está infartando agora", escreveu no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5 milhões de seguidores.

Os fãs de Griphao repercutiram o momento. "Se até a Bruna tieta os fãs, quem sou eu para não me humilhar por uma foto ou autógrafo?", brincou uma. "O encontro de duas lendas", opinou um segundo. "Quero ver vocês juntas em um projeto", disse ainda uma terceira.

Conheça a estrela internacional

Sarah Catharine Paulson nasceu em 17 de dezembro de 1974 e se consolidou nas artes ciências. A intérprete já foi premiada com um Primetime Emmy Award , um Globo de Ouro e um Tony Award.



Saiba mais sobre Bruna Griphao

Famosa pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".

