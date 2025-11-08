Reprodução/Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao nos ensaios do Salgueiro

Bruna Griphao marcou presença na quadra do Salgueiro e arrasou nos ensaios na noite da última quinta-feira (6). Musa da escola carioca, a ex-BBB, de 26 anos, mostrou samba no pé e entrosamento com a escola durante o ensaio.

Usando um short curtinho jeans e uma blusa vermelha com o emblema do Salgueiro, Bruna encantou a todos os presentes com sua alegria ao sambar.

A atriz vem se preparando bastante para seu primeiro desfile na Marquês de Sapucaí, previsto para o Carnaval de 2026. Em outubro, ela chegou a compartilhar fotos com registros de uma aula de samba em casa, sob orientação do coreógrafo e símbolo da escola, Carlinhos Salgueiro. A famosa também tem feito ensaios na quadra da escola.

O enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2026 será uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, sob o tema "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". O desfile da agremiação será na terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, sendo a quarta escola a entrar na avenida.





Bruna Griphao de Madonna

Bruna Griphao não passou despercebida nas redes sociais. A atriz homenageou a cantora Madonna durante uma festa de Halloween. Ela fez questão de posar para fotos caracterizada da rainha do pop durante a década de 1990.

Nas imagens, a artista aparece com look icônico do sutiã de cone, que é uma peça criada pelo estilista Jean Paul Gaultier para a turnê Blonde Ambition . A peça, inspirada nos sutiãs de ponta das garotas pin-up dos anos 50, tornou-se um símbolo de empoderamento feminino e liberdade sexual, transformando a lingerie em um item ousado e transgressor.