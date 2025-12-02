Globo Kelzy Ecard retorna às novelas e detalha mudanças após câncer

Kelzy Ecard voltou ao ar em "Três Graças" e contou que a descoberta de um tumor na mama em dezembro de 2022 provocou mudanças profundas na rotina e na saúde. A atriz relatou que o tratamento exigiu ajustes alimentares, abandono do álcool e uma perda de quase 40 quilos.

Ao gshow, a artista afirma que o momento teria sido o mais difícil da vida. “Eu descobri o tumor em dezembro de 2022. Meu filho tinha tido o acometimento em junho do mesmo ano. Eu vivi uma sequência realmente muito complicada na vida”, disse a atriz. Ela afirmou que o ano trouxe impactos familiares graves e que parou de atuar apenas no momento mais crítico do tratamento. “Eu fico muito feliz! O trabalho… me ajudou muito, inclusive na minha recuperação.”

A artista afirmou que tratamentos como quimioterapia, radioterapia e imunoterapia trouxeram efeitos colaterais intensos, inclusive no fígado. Por isso, ela suspendeu o consumo de álcool. “Eu decidi parar de beber porque realmente estava me fazendo muito mal. Dois anos e meio eu não tomo nem um golinho de cerveja e me fez muito bem”, afirmou.

Kelzy relatou que a mudança alimentar fez parte de um plano para reduzir fatores de risco. “Vamos eliminar fator de risco”, contou. A atriz reduziu produtos industrializados, cortou embutidos e seguiu dieta rigorosa, o que resultou na perda de quase 40 quilos. “Ainda estou em processo… Não foi nem uma questão estética, foi realmente uma questão de saúde.”

A atriz disse que se sente disposta e que continua acompanhando a remissão do tumor. “Eu estou em remissão… Está tudo maravilhoso, então é uma alegria grande. A vida ressignifica tudo”, afirmou ao comentar a retomada no trabalho e a preparação para a nova personagem na novela. Atualmente, Kelzy interpreta Helga, nova cuidadora da matriarca da trama em "Três Graças". A personagem entra na história após o sumiço de Claudia e traz postura linha-dura