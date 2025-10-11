Reprodução/Instagram Wanessa Camargo

Wanessa Camargo não passou despercebida nas redes sociais. A cantora posou para fotos em que aparece usando um vestido vermelho com uma fenda generosa. O look acabou a deixou com a perna à mostra. Ela fez questão de registra o momento e compartilhar nas redes sociais.



"Hoje é dia de celebrar com pessoas queridas! Caprichei no look para curtir a festa da maravilhosa @veraviel ❤️", dizia a legenda.





Nos comentários, os fãs a exaltaram. "Que maravilhosa!!", disse uma delas. "Linda demais😍😍😍😮👏👏", postou uma outra. "Maravilhosa 🌹", escreveu uma terceira.

A roupa foi eleita para perstigiar a festa de 50 anos de Vera Viel. A modelo e mulher de Rodrigo Faro celebrou a data com uma festa na Welucci Gardens, próximo ao Parque Villa Lobos, em São Paulo. Alguns famosos estiveram presentes na celebração como Beatriz Reis, Adriana Colin, Afonso Nigro e Mônica Salgado, Roberto Justos, Lu Cardoso, esposa do Faustão,e ntre outros.











