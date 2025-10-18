Instagram Isabel Veloso atualiza estado de saúde e inicia preparo para transplante

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, compartilhou neste sábado (18) uma atualização sobre o estado de saúde após ser internada para iniciar a preparação do transplante de medula óssea. O procedimento está previsto para ocorrer no dia 24 de outubro.

Pelo Instagram, Isabel contou que passou pela colocação de um cateter e relatou desconforto após o procedimento. “ Voltei faz pouco tempo do centro cirúrgico. Ele [o cateter] dói bastante, então acho que hoje o dia inteiro e amanhã vai doer um pouco ”, escreveu.

A influenciadora afirmou que está em repouso e tomando medicamentos para aliviar as dores. “ Já fiz remédio para dor, acalmou, mas tá doendo bastante. Não consigo mexer muito o meu pescoço, então estou em repouso aqui ”, contou.

Antes da internação, Isabel revelou que o transplante será feito com medula do pai, que apresentou 50% de compatibilidade. “ O doador estava entre meu pai e minha irmã, que são 50% compatíveis comigo. Foi escolhido meu pai por ser homem, e meu transplante foi marcado para esta semana ”, explicou.

A jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Dois anos depois, recebeu o diagnóstico de que a doença era incurável e interrompeu o tratamento. Em outubro de 2024, já grávida de cinco meses, voltou à quimioterapia após descobrir o retorno do linfoma.

Com 28 semanas de gestação, Isabel informou que o câncer havia se espalhado para os pulmões. Após o nascimento do filho Arthur, hoje com 10 meses, ela iniciou uma nova fase do tratamento.