Madonna critica Trump ao relembrar amigo morto por Aids

Madonna criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de não reconhecer o Dia Mundial de Luta contra a Aids, nesta sexta-feira (1º), e relembrou a morte do melhor amigo, Martin Burgoyne. A cantora usou as redes sociais para falar da importância da data e lamentar a postura da gestão Donald Trump.

Madonna comentou o impacto pessoal da perda e citou diretamente Trump. A artista escreveu que a decisão ignora a dor de milhares de famílias afetadas pela doença desde os anos 1980.

A cantora afirmou que a data segue fundamental para incentivar ações de prevenção e ampliar o debate sobre o HIV. Madonna mantém envolvimento com campanhas de conscientização há décadas e voltou a cobrar respeito às vítimas da Aids.

"Pessoas perderam amantes, maridos, esposas, mães, pais e filhos para essa doença mortal, da qual ainda não há cura... Donald Trump anunciou que o Dia Mundial da AIDS não deve mais ser reconhecido... Eu aposto que ele nunca assistiu o melhor amigo dele morrer de AIDS, segurou as mãos dele e assistiu o sangue sair de seu rosto enquanto ele deu seu último suspiro aos 23 anos de idade", escreveu.

A artista lembrou que a trajetória pessoal sempre cruzou com o tema. Madonna perdeu amigos, apoiou campanhas de testagem e inseriu mensagens educativas em trabalhos musicais ao longo das últimas décadas.

Em 1989, a artista incluiu uma cartilha sobre Aids no álbum Like a Prayer. Madonna diz que continuará a usar a visibilidade para impulsionar iniciativas de conscientização. A cantora encerrou o texto com um apelo: "Continuarei a honrar o Dia Mundial da Aids e espero que vocês honrem comigo".