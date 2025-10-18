Instagram/ @kim_leekyung Rafael Primot sobre peça que fala de HIV: “O estigma é mais resistente que o vírus”

O ator Rafael Primot estreia o espetáculo " Um Pequeno Incidente " no dia 3 de outubro, no Espaço de Convivência do Teatro Vivo, em São Paulo. A peça marca os 40 anos do combate à Aids no Brasil e propõe uma reflexão sensível sobre medo, preconceito e empatia.

Em entrevista ao iG Gente, Rafael explicou a importância de falar sobre o tema com afeto e informação.

“ O que mais me interessou na primeira leitura foi o quanto o texto é amoroso e empático. Num mundo onde ainda existe tanto preconceito — inclusive dentro da própria comunidade gay — falar de HIV e AIDS com afeto, com informação e sem estigma me pareceu necessário e animador ”, afirmou.

Dirigido por Marco Antônio Pâmio, o espetáculo tem texto e atuação de José Pedro Peter. A história acompanha dois homens, entre 35 e 40 anos, que se conhecem na sala de espera de um posto de saúde enquanto aguardam o resultado de um teste rápido. O encontro, que começa por acaso, transforma a vida dos dois e cria um laço duradouro.

Segundo Rafael, o estigma ainda é um dos maiores desafios.

“ Porque o estigma é mais resistente do que o vírus. Ele nasce do medo e da ignorância, da falta de novas informações sobre tratamentos, sobre a intransmissibilidade quando amparado por medicamentos, entre outras questões fundamentais — e se mantém por falta de diálogo ”, explicou.

Durante os ensaios, Rafael e João Pedro buscaram equilibrar emoção e humor.

“ O caminho principal foi criar dois personagens muito distintos entre si — um mais conservador e o outro mais moderno e ousado — e permitir que o contraste entre eles gerasse verdade e humor natural, sem forçar. A leveza veio do humano, da falha, do desconforto ”, contou o ator.

A ambientação em uma sala de espera do SUS, segundo ele, carrega grande simbolismo.

“ É um espaço de vulnerabilidade, mas também de humanidade, onde pessoas completamente diferentes se encontram em condição de igualdade. Como ator, isso pede escuta e verdade. Não dá pra representar de forma idealizada ”, afirmou.

Rafael espera que o público saia transformado pela experiência.

“ Espero que o público saia com mais conhecimento no lugar do medo. Que se reconheça nas fragilidades dos personagens e entenda que o amor, o cuidado e a escuta ainda são as ferramentas mais poderosas que temos ”, declarou.

A peça " Um Pequeno Incidente " tera uma temporada até 7 de dezembro. “ Se o espetáculo puder abrir um pouco mais o coração das pessoas e derrubar algumas barreiras de preconceito, ele já terá cumprido sua função. E se for lembrado por isso, ficarei muito feliz e com a sensação de dever cumprido: o meu e o da arte ”, concluiu o ator.

