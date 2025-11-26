Reprodução/Internet Record demitiu funcionário após áudio com ofensas homofóbicas vazar

A Record demitiu o operador de câmera responsável por proferir comentários homofóbicos que vazaram durante a exibição de A Fazenda 17 no sinal do RecordPlus. A fala foi captada enquanto Creo Kellab e Fabiano Moraes discutiam de forma acalorada na sede do reality, logo após a agressão que culminou na expulsão de Creo, na noite de terça-feira (25).

Comemoração pela expulsão

Durante o vazamento, que ocorreu por falha técnica no canal de transmissão simultânea, foi possível ouvir membros da equipe reagindo ao barraco com risos e ofensas. Uma das frases mais criticadas foi “Arrebenta ele… Ah, que bichona!”. Vídeos com o áudio viralizaram nas redes sociais durante a madrugada.

Outro trecho exibiu operadores comemorando a possível expulsão de Creo: “Opa! O Creo se f*deu! O Creo se f*deu! Ah, Creo, faz isso não! E foi ao vivo!”. O áudio ficou no ar por alguns segundos antes de ser cortado, tempo suficiente para causar ampla repercussão e indignação do público, que exigiu posicionamento da emissora sobre o caso. Em contato com o Notícias da TV, a Record confirmou que o responsável foi identificado e desligado da equipe.