Filha de Flávia Alessandra revela que sofreu agressão doméstica de ex: "Tapa"

Giulia Costa revelou, na última quarta-feira (26), que sofreu violência doméstica em um relacionamento passado. A atriz relatou que o ex-namorado deu um tapa no rosto e que os primeiros sinais apareceram antes da agressão física, com críticas ao tamanho das roupas. O relato foi feito durante o Pé no Sofá Pod, programa que apresenta com a mãe, a atriz Flávia Alessandra.

*O texto aborda temas sensíveis, como violência doméstica e violência contra a mulher, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas

No podcast, Giulia explicou que demorou a admitir que viveu um caso de violência doméstica, mesmo tendo acesso à informação e apoio profissional. O depoimento foi exibida no episódio 44 da atração, que discutiu comportamentos abusivos e mecanismos de negação com a participação da jornalista Ana Paula Araújo.

A atriz afirmou que a agressão aconteceu após semanas de controle e imposições. "Eu passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente, foi um tapa no rosto. E graças a Deus eu consegui sair disso logo. Começou muito antes, né? Começou com ele reclamando do tamanho do meu short, enfim, começa muito antes", contou no programa.

Giulia disse que, mesmo vivenciando a situação, resistiu a classificar o episódio como violência. "Eu tenho todo o conhecimento, todo o acesso, todas as ferramentas, digamos assim, que se precisa. Mas mesmo assim eu fiquei nesse lugar de: 'Ah, não foi uma agressão, não foi uma violência doméstica, porque foi um tapa'. É muito doido isso", afirmou.

Ela relatou o esforço emocional necessário para reconhecer o que ocorreu. "Reconhecer que é uma violência é muito duro, é muito difícil, você tende a minimizar, não foi tão grave assim, pra doer menos. Meu Deus, ela levou um tapa na cara, como não foi?", declarou.

Giulia também lembrou da reação da mãe ao descobrir a agressão. “Eu lembro que quando eu contei pra minha mãe... Eu lembro que ela falou: ‘Nossa, eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão pra você’. E aí eu lembro que você falou assim pra mim: ‘Nossa, minha vontade era te colocar de volta dentro da minha barriga’. Isso ficou muito para mim”, disse.

A apresentadora explicou o impacto de relatar uma experiência tão íntima em público. “Quando você, que é uma menina, uma pessoa pública, fala sobre isso, quando você fala sobre a história do tapa, da agressão, da exposição, você tá libertando um monte de gente", destacou a jornalista Ana Paula Araújo.



