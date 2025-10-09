Reprodução/ Instagram @melissamelmaia @borana Mel Maia toma drink

Mel Maia, de 21 anos, usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de biquíni. Longe das novelas, a intérprete aproveitou o fim das gravações de um novo projeto audiovisual, para renovar o bronzeado e posar de biquíni.



Os cliques foram compartilhados por ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 21 milhões de seguidores. Na ocasião, ela estava acompanhada de alguns amigos e também do namorado, o lutador de boxe Luan Medeiros.





Para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro, a intérprete ainda apostou em um biquíni fio-dental preto e amarelo. Em outro clique, ela ainda mostrou aos fãs que decidiu tomar um drink para se refrescar em meio ao calor carioca.

Mel Maia começou carreira na televisão em 2010, quando tinha apenas cinco anos. Na época atriz-mirim, ela foi alçada ao estrelato em 2012, ano em que deu vida à versão infantil de Rita/Nina, protagonista de "Avenida Brasil" e que foi assumida por Debora Falabella na fase adulta da personagem.

Participou ainda de outros folhetins, como "Além do Tempo", "Joia Rara", "Deus Salve O Rei" e "A Dona do Pedaço". Em abril deste ano, oficializou o namoro com Luan Medeiros, com quem está até hoje.

O próximo trabalho da artista será "Os Donos do Jogo". Trata-se de um seriado nacional sobre o jogo do bicho, que estreará na Netflix em breve. Juliana Paes, André Lamoglia, Giullia Buscacio, Xamã e Chico Díaz também estão no elenco.

A última novela da artista foi em 2023, quando interpretou Guiga em “Vai na Fé”, folhetim das sete da autora Rosane Svartman. A personagem era uma influenciadora, além de estudante de direito, que formava par romântico com Yuri, defendido por Jean Paulo Campos.