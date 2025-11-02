Reprodução/Instagram Rafa Vitti e Tatá Werneck

Tatá Werneck não deicou passar em branco a data do aniversário do marido, o ator Rafael Vitti. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou algumas fotos em que aparece ao seu lado e escreveu uma mensagem carinhosa para ele.



"Meu parceiro de vida faz aniversário hoje. E ele segue plantando mudas pela casa. Segue plantando jabuticaba, amora, limão, nhame...cheirando as folhinhas de manjericão de calça jeans, bota e uma blusa que não combina. Ele cuidou muito bem do jardim. Ele sabe ser sol e sabe podar delicadamente quando precisa. Sabe molhar a terra e cavar fundo pra crescer."





Ela segue dizendo: "Já não estou mais falando de jardim. E espero que sua vida seja Florida e frutífera. Colorida e próspera. Tenha harmonia e paz. E sei que é o que você irá colher . Porque foi isso que você plantou. E como um produtor generoso, de bom grado, divide conosco. Ser casada com um reflorestador é divino. Temos o que precisamos, inclusive a jabuticabinha mais linda. Que passemos muitos anos colhendo amores (as) juntos no jardim . Te amo."

Ele, por sua vez, dixou um recado para ela na publicação. "Que lindo, meu amor!! Te amo!! Obrigado por tudo sempre ❤️".

Rafa e Tatá estão juntos desde eles estão juntos desde 2017 e se casaram em 2019. Eles são pais de Clara Maria, que tem 5 anos.