SBT Repórter do SBT é assaltada a mão armada antes de entrar ao vivo: "Desespero"

A repórter Fábiola Corrêa, do SBT, foi assaltada nesta quinta-feira (27) enquanto aguardava para entrar ao vivo no "Alô Você". O crime aconteceu durante os preparativos para a transmissão e envolveu um assaltante armado que abordou a equipe perto do carro da emissora.

Fábiola Corrêa estava se preparando para fazer um link no programa "Alô Você", de Luiz Bacci, e foi surpreendida com um assaltante em uma moto. pic.twitter.com/g16Zpi17P9 — iG (@iG) November 27, 2025

O programa, apresentado por Luiz Bacci, exibiu as imagens registradas pela câmera que já estava ligada para o link ao vivo. O vídeo mostrou o momento em que o homem se aproximou e exigiu os celulares dos profissionais.

O assaltante ameaçou a equipe e deixou Fábiola em estado de choque. A repórter, nervosa, não conseguiu lembrar a senha do aparelho e aparece no vídeo dizendo: “Meu Deus, como é que vou saber a senha?”. A abordagem aconteceu em poucos segundos e foi marcada por violência e pressão intensa.

Mesmo abalada, Fábiola entrou ao vivo logo depois da ação criminosa. Durante a participação, relatou o impacto do episódio. “Tô ainda nervosa. Bate um desespero”, afirmou no ar.

A jornalista contou que o assaltante reforçava as ameaças o tempo todo. “Dizia o tempo todo que iria atirar na minha cara”, relatou durante o programa. A equipe também informou que o homem exigiu celulares, cartões bancários e senha, mantendo a arma apontada para os profissionais.

Segundo Fábiola, o criminoso demonstrou truculência durante toda a ação. “Mandou que eu entregasse o meu aparelho celular. Entreguei e ele apontou a arma cada vez mais perto de mim, pedindo a senha, pedindo cartão bancário, com bastante truculência, agressividade. Falava o tempo todo que ia atirar, mesmo eu respondendo às ordens dele, obedecendo a tudo que estava me mandando fazer”, afirmou.

A equipe do "Alô Você" conseguiu registrar todo o momento porque a câmera já estava posicionada para o link ao vivo. O material foi entregue às autoridades.

