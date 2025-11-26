Globo Repórter da Globo tem cabelo puxado por torcedores ao vivo no Jornal Hoje

A repórter Duda Dalponte foi agredida por torcedores do Flamengo durante uma entrada ao vivo no "Jornal Hoje", nesta quarta-feira (26), enquanto mostrava o movimento no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O grupo puxou o cabelo da jornalista três vezes, o que gerou indignação nas redes sociais.

As imagens, exibidas pela Globo, viralizaram nas redes sociais. O vídeo mostra o momento exato em que Duda se inclina após os puxões, enquanto tentava manter a transmissão ao lado do apresentador Roberto Kovalic.

Duda relatava o embarque da torcida para Lima, no Peru, onde o Flamengo disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras no sábado (29). Mesmo diante das agressões, ela manteve o sorriso e seguiu com a explicação sobre a movimentação no aeroporto.

Durante a fala, a repórter tenta ignorar os puxões, mas antes de encerrar a entrada ao vivo, se vira para o grupo para tirar satisfação. A cena ocorreu enquanto torcedores comemoravam e entoavam cantos, misturados ao empurra-empurra da multidão.

Nas redes sociais, internautas demonstraram revolta. Um usuário afirmou: “Machismo mesmo, aproveitou que era mulher e fez isso, queria ver se fosse um homem ali, quando a câmera fechasse o murro que ia acontecer”. Outro comentou: “Meu Deus, a mulher só querendo trabalhar e o povo perturbando”.