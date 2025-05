Reprodução/SBT Bacci e Felipeh brilham no SBT com quadro de celebridades

A estreia do "Alô, Você" no SBT marcou não apenas o retorno de Luiz Bacci à emissora após mais de uma década, mas também revelou uma parceria de peso que vem se destacando nas manhãs da televisão brasileira: a sintonia certeira entre Bacci e Felipeh Campos. Com um entrosamento que vai além da tela, os dois jornalistas têm roubado a cena no quadro de celebridades, que rapidamente se consolidou como o ponto alto do programa.

Sob o comando de Bacci, o “Alô, Você” chega como uma das principais apostas da nova grade do SBT, assumindo o horário de almoço com a promessa de equilibrar informação, leveza e entretenimento. Mas é o segmento dedicado ao universo dos famosos que tem despertado maior atenção do público — e aí entra em cena a expertise de Felipeh Campos, com direito ao uso de buzinas para anunciar uma notícia urgente que envolve as celebridades mais queridas dos brasileiros.

Veterano da televisão, com três décadas de carreira e passagens por diferentes formatos, Felipeh traz ao quadro uma leitura ácida, informada e bem-humorada das notícias de celebridades. A performance segura e carismática tem dialogado com perfeição com o estilo de Bacci, que soube migrar do jornalismo policial para um formato mais plural, sem perder o faro jornalístico que o consagrou.





Assuntos em destaque e informação com leveza

No programa desta quarta-feira (29), por exemplo, a dupla repercutiu o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, assunto que tomou conta das redes sociais nas últimas horas. Com comentários afiados e críticas ao público que procura uma justificativa para o término do casal, Felipeh e Bacci conduziram o tema com equilíbrio entre o tom informativo e o entretenimento, conquistando elogios do público. “Eles sabem exatamente como falar desses assuntos sem cair no sensacionalismo. Impecáveis!”, comentou uma telespectadora no X (antigo Twitter).

Além das fofocas tradicionais, o quadro comandado por Felipeh ainda incorpora o “Cancela das Redes Sociais” — um sucesso nas plataformas digitais que agora ganha espaço na TV. Com isso, o jornalista amplia a proposta, indo além do mundo das celebridades e abordando temas que provocam debate e engajamento. A proposta do espaço é discutir cancelamentos, polêmicas e tendências da cultura pop com leveza e provocação.

Espaço também abre portas para o jornalismo policial

Apesar do foco mais leve, Bacci não deixou de lado suas raízes no jornalismo investigativo. No programa de hoje, ele trouxe com exclusividade a trágica atualização sobre o caso de Amanda Caroline Almeida, de 32 anos, vítima de feminicídio. O corpo dela foi localizado por bombeiros nesta quinta-feira (29), após denúncia anônima, nas águas do Rio Tietê, em Santana de Parnaíba (SP).

Amanda foi assassinada pelo ex-marido Carlos Eduardo de Souza Ribeiro e pelo ex-cunhado Henrique Ribeiro, que confessaram o crime e disseram ter arremessado o corpo de uma ponte entre Osasco e Barueri. Os restos mortais foram encontrados a cerca de 15 km do local da queda.