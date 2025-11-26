Reprodução/GNT Irmãs participaram do programa do Porchat

O programa "Que História é Essa, Porchat?", exibido na noite da última terça-feira (25), contou com a participação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Na atração, as duas falaram sobre memórias, e uma das gêmeas revelou que foi salva pela irmã.

Durante a conversa com Fábio Porchat, ao relembrar os 36 anos de vida que compartilharam, o apresentador quis saber se, em algum momento, elas precisaram trocar de lugar para ajudar uma à outra ou viver novas histórias.

"Chegava em casa, pegava os livros, lia tudo, fazia resumo da aula… e uma vez fiquei de recuperação de matemática, enquanto ela passou em tudo sem estudar", relembrou Maiara, citando uma fase da época escolar.





Em seguida, ela contou que chegou a pedir para a irmã fazer uma prova de recuperação em seu lugar. "E aí passei de ano, né?", disse, animada. "Foi com 14, né?", perguntou Maraisa, tentando lembrar a época. "Não sei, foi há uns 5 anos", brincou a irmã, desviando do assunto.

Maraisa também revelou que a irmã tem a mania de tomar banho com a luz apagada.

"Eu chego e ela está tomando banho de luz apagada. Sabe por quê? Porque, na época em que ela estava gordinha, fazia isso para não se olhar. E ela faz isso até hoje, só que agora ela gosta de se olhar. É o costume. Ela fala: 'Caramba, de novo essa luz apagada!'. Quando chego para conversar com ela, já sei que é por causa disso", contou.

Sobre Maiara & Maraisa

Maiara & Maraisa são uma dupla de cantoras do ramo sertanejo. Além disso, são compositoras, instrumentalistas e empresárias brasileiras. Consideradas uma das maiores duplas sertanejas femininas da história, elas se tornaram conhecidas por hits como Medo Bobo, 10%, Sorte que Cê Beija Bem, A Culpa é Nossa, entre outros sucessos.

Naturais da cidade de São José dos Quatro Marcos, no estado do Mato Grosso, passaram a infância em diversos lugares do Brasil, como Juruena e Rondonópolis, onde o pai trabalhava como bancário.

Desde pequenas, Maiara e Maraisa demonstraram aptidão para a música. Aos 5 anos, subiram ao palco pela primeira vez durante o Festival da Canção.