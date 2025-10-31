Sony Music Yasmin Santos se une a Maiara & Maraisa para o primeiro lançamento do novo audiovisual Intuição

O feat que marcou 2019 está de volta. Yasmin Santos e Maiara & Maraisa se reencontram para lançar “Solteira de Corpo”, o primeiro single do novo DVD Intuição. A gravação aconteceu na represa Guarapiranga, em São Paulo e chega acompanhada de um videoclipe emocionante.

“As meninas são minhas irmãs de alma! Esse projeto é muito importante pra mim e elas não poderiam ficar de fora. Essa é uma música bem sofrência, do jeito que gostamos, bem a cara das três. Foi uma honra dividir o palco com elas mais uma vez”, comenta Yasmin Santos.

A parceria que emocionou o país em 2019 com “Mensagem Só de Ida” ganha nova vida em “Solteira de Corpo”, música de composição da própria Yasmin. A faixa promete embalar corações com sua sonoridade moderna e letras intensas.

“Participar deste projeto foi um momento muito especial, já que acompanhamos essa caminhada da Yasmin na música. Podemos reviver um pouco da nossa própria trajetória vendo a Yasmin brilhando no palco. Temos muito orgulho de tudo o que ela conquistou profissionalmente”, afirmam as gêmeas.