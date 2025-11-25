Reprodução/ YouTube - TV Brasil Rafa Kalimann no "Sem Censura"

Rafa Kalimann, de 32 anos, abriu o jogo sobre os ataques que costuma sofrer em plataformas de interação virtual. A influenciadora ainda revelou dois diagnósticos já recebidos por ela: depressão e síndrome do pânico.







Durante participação no "Sem Censura", a ex-BBB desabafou sobre o assunto. "Eu passei a ser uma pessoa temerosa. Vindo para cá, hoje, eu já comecei a pensar: e se destorcerem alguma fala? Se interpretarem diferente?", admitiu.





"Porque ser atacada dói, ser atacada machuca. Principalmente quando você não está fazendo alguma coisa", acrescentou. Em seguida, a também atriz ainda relembrou vezes em que foi criticada nas redes sociais.

"Até os livros que eu compro para a minha casa são uma grande questão. Coisas que são muito importantes para mim, como os meus trabalhos humanitários, são uma grande questão. Coisas da minha casa viram uma grande questão. O nome que eu dou para a minha filha é uma grande questão", elencou.

"Coisas que não aconteceram, como intolerância religiosa. Criaram essa história, inventaram essa história para a mídia, e as pessoas compram. Eu sofro ataques até hoje por conta disso", acrescentou.

Diagnósticos

Ao buscar auxílio profissional para lidar com os ataques em plataformas de interação virtual, a vice-campeã do "Big Brother Brasil 2020" foi diagnosticada com duas condições distintas. A primeira foi depressão, em 2024, a segunda foi síndrome do pânico.

"Eu fui diagnosticada com depressão no ano passado. Eu tenho síndrome dos pânico já, há alguns anos. E o meu maior gatilho são os ataques nas redes sociais", concluiu.