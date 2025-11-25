Instagram Quem é o Cearense do Grau, influenciador morto após ação policial

O influenciador Ruan Carlos da Silva Morais, conhecido como Cearense do Grau, morreu na madrugada desta terça-feira (25) após uma abordagem policial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O jovem de 18 anos pilotava uma moto quando ocorreu a intervenção, que terminou com a morte do criador de conteúdo e o ferimento da namorada, de 16 anos.

A informação ganhou força nas redes sociais após publicações de familiares, que relataram o desaparecimento do jovem durante a noite e fizeram acusações de violência policial. O influenciador acumulava milhares de seguidores e era conhecido por vídeos de humor e manobras de moto.

Ruan ficou conhecido nas redes sociais por vídeos que mostravam o cotidiano cearense. Os primeiros conteúdos registravam a rotina no Nordeste, incluindo alimentação típica e convivência com animais. O criador acumulava mais de 269 mil seguidores no Instagram e mais de quatro milhões no Kwai.

O influenciador também ficou marcado por vídeos pilotando motos pelas ruas de Fortaleza e da Região Metropolitana, onde realizava o “grau”, manobra em que o motociclista empina a moto. Ele já havia relatado situações de apreensão de motocicletas em fiscalizações durante a prática.





Nos últimos meses, o influenciador acabou viralizando com os vídeos de moto e ganhou grande apoio de seguidores, que acompanhavam as manobras, os bastidores das gravações e o estilo de vida do jovem.

Morte do influenciador

A família relatou desespero nas primeiras horas do dia. A irmã do influenciador, conhecida como Diguinha A Fuleira, afirmou que o jovem havia sumido desde a noite anterior e não respondia às mensagens. Ela disse ter recebido relatos de seguidores sobre perseguição policial e postou pedidos de ajuda em busca de informações.

Parentes também acusaram policiais de atirarem durante a abordagem. Em relatos no Instagram, a irmã escreveu: “Meu irmão não era bandido seus lixos”. A família negou que o jovem estivesse em fuga e afirmou que a namorada também foi atingida no ombro, permanecendo hospitalizada sob escolta policial.

A mãe do influenciador, Marlene Fernandes, afirmou em vídeo estar no hospital e disse que ainda vai apurar o que ocorreu. “Eu só vi a foto. E os policial lá perto dele que eu ainda vou ver direitinho que foi que aconteceu”, declarou. Ela pretende ouvir o depoimento da namorada do jovem quando houver autorização médica.

A Polícia Militar do Ceará enviou uma nota ao iG Gente afirmando que equipes atuavam após denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta. A corporação relatou que a dupla teria ignorado ordem de parada e que o condutor “efetuou disparos em direção à equipe”, o que levou policiais a responder “à injusta agressão”. A PM disse ter apreendido um revólver calibre .38 no local.

O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram entregues a motocicleta, a arma e os demais materiais recolhidos. A PM informou que o jovem tinha histórico de atos infracionais relacionados à direção perigosa e havia sido liberado recentemente pela Vara da Infância e Juventude.

O iG Gente tentou contato com a mãe e a irmã de Ruan, mas até o momento não teve um retorno. O espaço segue aberto para manifestações.