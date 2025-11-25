Instagram Influenciador “Cearense do Grau” morre após intervenção policial no CE

O influenciador digital conhecido como “Cearense do Grau” morreu nesta terça-feira (25) após uma ocorrência policial em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O criador de conteúdo era famoso por vídeos de manobras radicais e postagens bem-humoradas sobre o universo das motos.

A informação da morte ganhou força nas primeiras horas da manhã, após familiares publicarem uma sequência de relatos desesperados no Instagram. A irmã, a influenciadora "Diguinha A Fuleira" , revelou que o jovem havia sumido desde a noite anterior e que não respondia às mensagens.

Nos stories, Diguinha contou que “desde ontem que esse menino sumiu desde às 23 horas e pouco e nada”. Ela também relatou ter recebido mensagens de seguidores que comentavam suposta perseguição policial. “Rolou tá rolando aqui umas conversas […] disseram que ele se acidentou, disseram que ele foi preso”, afirmou.

A influenciadora explicou que o comportamento do irmão era incomum. “Porque ele não responde, dá notícia, a namorada dele não tá online. Eu tô louca”, desabafou. Minutos depois, ela publicou novos relatos pedindo informações e dizendo estar desesperada com a falta de notícias.

Após algumas horas, no início da tarde, a irmã do influencer acusou policiais de atirarem contra o jovem. “Meu irmão não era bandido seus lixos”, escreveu. Ela afirmou que a abordagem teria ocorrido de forma violenta. “Não esperou nem um minuto parar, meteu logo um tiro nele, seu lixo […] o menino ficou nervoso porque eles meteram o tiro”, publicou.

Parentes relatam desespero e acusam violência policial



Diguinha alegou que policiais monitoravam o influenciador. “Tavam de olho no Instagram dele, pra onde ele ia, até que vcs deram um tiro nele”, disse. Ela também relatou que a namorada do influenciador ficou ferida. “Gente, a Estherzinha levou um tiro no ombro”, publicou.

A irmã defendeu a reputação do criador de conteúdo e disse que ele era querido na comunidade. “Meu irmão não. Ele não queria ajudar todo mundo. Todo mundo que chegava, pedia ajuda e ele tava lá”, afirmou. Em vários trechos, ela declarou que o jovem nunca teve envolvimento com crimes e que era alvo de perseguições anteriores.

A mãe do influenciador também se pronunciou em vídeo divulgado nas redes sociais. Marlene Fernandes explicou que estava no hospital e ainda buscava informações sobre o que ocorreu. “Eu só vi a foto. E os policial lá perto dele que eu ainda vou ver direitinho que foi que aconteceu”, disse. A mãe afirmou que pretende ouvir a namorada do jovem, hospitalizada após o episódio.

A família disse que não acredita na versão inicial que circulou sobre fuga. Em novos relatos, a irmã escreveu: “Fuga não, eles não pediram nem pra ele parar e já meteram tiro nele”. Segundo ela, o jovem já havia sido abordado outras vezes e tinha conflitos antigos envolvendo apreensões de moto.

A irmã garantiu que a família buscará esclarecimentos formais sobre o caso.

PMCE afirma que influenciador atirou contra equipe

Ao iG Gente, a Polícia Militar do Ceará enviou nota oficial sobre a ocorrência. A corporação informou que, na madrugada desta terça-feira (25), uma composição da 1ª Companhia do 14º Batalhão atendeu a uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa.

A PM relatou que visualizou um casal em alta velocidade e em atitude suspeita, deu ordem de parada e iniciou acompanhamento tático após a suposta recusa. Segundo o comunicado, “o condutor da motocicleta efetuou disparos em direção à equipe”, que respondeu “à injusta agressão a fim da garantia da legítima defesa”.

A perseguição terminou quando a moto colidiu com o meio-fio na avenida Padre José Holanda do Vale, causando a queda dos ocupantes. O influenciador, de 18 anos, não resistiu. A garupeira, de 16 anos, foi hospitalizada sob escolta. A PM diz ter apreendido um revólver calibre .38 com munições deflagradas e intactas.

A motocicleta, a arma e os demais elementos do caso foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde os procedimentos foram registrados. A corporação reforçou que o jovem tinha histórico de ato infracional semelhantes à direção perigosa e havia sido liberado recentemente pela Vara da Infância e Juventude.