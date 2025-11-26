Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Maria Flor

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os internautas nesta quarta-feira (26), quando usou as redes sociais para explicar um incidente que sofreu ao lado de Maria Flor, de 3 anos.

Segundo contou a influenciadora, as duas estavam brincando quando a criança acabou acertando a canetinha no olho dela. A ex-mulher de Zé Felipe pontuou que já estava se recuperando e ainda falou da vermelhidão no rosto.





"É, gente, já não bastava a cara toda arregaçada, agora o olho também, né, Flor?", iniciou a empresária. "Estava colorindo com a Flor, ela foi abrir a canetinha e 'boom', no meu olho. Mas foi sem querer", completou a namorada de Vini Jr., jogador do Real Madrid.

No vídeo, a pequena também aparece tentando pedir perdão para a matriarca, que minimizou a situação. "Eu falei desculpa para a mamãe", disse Maria Flor. "Falou, pequenininha. Está tudo bem", assegurou a apresentadora do SBT.

Além de Maria Flor, Virginia é mãe de José Leonardo e Maria Alice. Os três filhos são fruto da antiga relação com o cantor e compositor sertanejo Zé Felipe, filho do também artista Leonardo e da influenciadora Poliana Rocha.

O ex-casal anunciou a separação em maio deste ano, após alguns meses em que uma suposta crise na relação era especulada pelos internautas em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok e X, antigo Twitter.

Atualmente, ambos engataram novos relacionamentos. Enquanto Virginia está com o atleta Vini Jr., Zé Felipe oficializou o namoro com Ana Castela. Ele e a sertaneja confirmaram o namoro dando um beijo no "Domingo Legal", em uma edição exibida em outubro.