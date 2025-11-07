Reprodução/ Instagram @rafakalimann Rafa Kalimann e Nattan curtem babymoon; entenda

Rafa Kalimann, de 32 anos, está prestes a dar à luz Zuza, primeira filha dela, fruto da relação com o cantor e compositor Nattan. No oitavo mês da gestação, a influenciadora ganhou elogios ao posar de biquíni durante uma expedição com o artista.

A ex-participante do "Big Brother Brasil 2020", temporada vencida pela médica Thelma Assis, está com o companheiro na Bahia. O casal tem aproveitado para curtir a "babymoon". O termo inglês faz referência a uma espécie de lua de mel antes de um bebê nascer.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 20,9 milhões de seguidores, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos com parte dos momentos que tem vivenciado nas paisagens turísticas baianas.

Além de surgir ao lado do namorado, Rafa aproveitou a ocasião para mostrar o crescimento abdominal. Muitos internautas se surpreenderam com o tamanho da barriga da intérprete e brincaram que ela estaria esperando gêmeos.

"Que Deus abençoe a família de vocês", disse um usuário da rede social de Mark Zuckerberg. "Rafa, será que é só um bebê mesmo? Ele vai nascer gigantesco", brincou uma segunda usuária. "Concordo com você, para mim, eram gêmeos", prosseguiu uma terceira.

"Que fofura. Eu amo a Bahia, vocês foram certeiros em escolher viajar antes da bebê nascer, depois fica tão complicado", apontou uma quarta. "Quanto tempo eu dormi? Já a Rafa ganha a Zuza e eu não tinha visto como a barriga cresceu", comentou ainda uma quarta.

Trabalhos

Desde que saiu do "Big Brother Brasil 2020", reality da Rede Globo no qual saiu coroada como vice-campeã, Rafa passou a se dedicar a um ofício com o qual já sonhava trabalhar há algum tempo: as artes cênicas.

Conhecida pela trajetória como influenciadora em redes sociais, Kalimann foi escalada para interpretar a antagonista Jéssica em "Família é Tudo". Inicialmente, foi criticada, mas depois ganhou desataque na história. Ela também fez participações no seriado sertanejo "Rensga Hits", do Globoplay.

