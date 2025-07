Instagram Rafa Kalimann rebate críticas após gastar R$ 10 mil em livros

Rafa Kalimann, de 38 anos, desabafou nesta quarta-feira (30) após sofrer críticas nas redes sociais por gastar R$ 10 mil em livros decorativos. A influenciadora afirmou que os comentários foram “ pesados ” e que o caso tomou proporções exageradas.

Em um vídeo publicado no Instagram, Rafa explica que não pretende justificar o gasto, mas contextualizar o motivo. “ Esse aqui não é um vídeo de justificativa, até porque eu acho que ninguém tem que justificar aquilo que você gasta com o próprio dinheiro ”, declarou.

No vídeo, a influenciadora mostra comentários negativos de seguidores sobre a compra dos livros, atacando, inclusive, sua aparência. Dentre os comentários estão: " Desejo tudo de ruim para eles ", " Bizarro, a pessoa é burra e fala disso com orgulho ", " O vazio é equivalente ao tamanho da cabeça dessa querida " e " Fico abismado com a quantidade de gente retardada rica, famosa e influente ".

Influenciadora critica exposição negativa

Segundo Rafa, a repercussão tem origem em narrativas distorcidas criadas para gerar engajamento. “ A facilidade em se deixar tirar conclusões por informações superficiais. O hate pelo hate com informações rasas. Assim narrativas distorcidas são contadas e as pessoas, infelizmente, caem. E o preço? Alto demais ”, afirmou.

A influenciadora explicou que sempre comprou livros e que muitos são de autores brasileiros, cujas obras ela costuma indicar. “ É genuíno pra mim, é algo comum no meu dia a dia, que eu gosto, principalmente autores brasileiros. Inclusive, eu até postei pra vocês mostrando que eu tenho destaque aqui no Instagram, com várias indicações ”, disse.

Rafa mostrou onde os livros serão usados na decoração de casa, citando a cozinha e a biblioteca. Ela ressaltou que o assunto se tornou “ uma pauta inútil ”, já que os livros fazem parte de seu cotidiano.

A ex-BBB também criticou o sensacionalismo de parte da imprensa. “ Sabe por que isso aí não vira pauta? Porque isso não vai gerar o engajamento de vocês como gera se for algo polêmico, algo distorcido, algo sensacionalista ”, afirmou.

Ela disse estar cansada da forma como sua imagem é retratada. “ Eu vi minha narrativa de vida sendo contada nesses últimos cinco anos de uma maneira muito distante, a ponto de eu não reconhecer quem é essa Rafaela que comunica para vocês essa vilania toda que se traz ”, desabafou.

No vídeo, Rafa ainda deixou um alerta para os seguidores, pedindo cuidado com a formação de opiniões a partir de conteúdos superficiais. “ Comprem livros. Seja um livro, seja 10 mil reais em livros, mas invistam em livros ”, completou.

Grávida de Zuza, primeira filha com o cantor Nattan, Rafa afirmou que o motivo de sua preocupação é também o futuro da criança. “ Eu acho que cheguei no momento de estar cansada dessa passividade, porque eu não sei até onde isso vai chegar na minha filha em algum momento ”, concluiu.