Instagram Adriana Bombom exibe shape trincado aos 51 e reflete sobre disciplina

Adriana Bombom chamou atenção nas redes nesta terça-feira (25) ao posar em um dia de praia no Leme, no Rio de Janeiro. A apresentadora exibiu o shape trincado em um biquíni rosa vibrante e falou da importância da constância nos treinos.

A artista publicou as imagens no Instagram e disse que resultados chegam com disciplina e paciência. Bombom afirmou que a rotina de treinos mudou a relação com o próprio corpo.

“Constância não é sobre motivação, é sobre compromisso. A musculação me ensinou que, com o tempo, o corpo não enfraquece — ele responde”, declarou ao publicar as fotos.

A apresentadora frisou que alcançou o condicionamento atual com hábitos diários e determinação. Segundo ela, a evolução física não depende de pressa, mas de dedicação contínua ao longo dos anos.

Bombom também disse que busca saúde e vitalidade. “Aos 50, eu sou prova de que disciplina vence desculpas. Treino porque quero saúde, força, longevidade… e porque amo ver até onde posso ir. Idade não limita, quem limita é a falta de constância”, afirmou.

A publicação recebeu uma série de elogios. Seguidores exaltaram a boa forma da artista com comentários como “Que corpaço” e “Belíssima”. Outros ressaltaram a determinação de Bombom, escrevendo “Garota, você é demais hein!” e “Musa”.