O My Fucking Comedy Club, bar de comédia de Danilo Gentili em São Paulo, virou assunto nas redes após denúncias de desvio de dinheiro envolvendo o ex-gerente Bruno Lambert. A casa, inaugurada em 2022, tornou-se ponto de encontro de humoristas, mas agora enfrenta repercussões por causa da investigação que aponta irregularidades desde 2023.

Oscar Filho, novo colunista do iG, publicou áudios, prints e relatos que indicam movimentações financeiras suspeitas, além de contradições envolvendo Lambert e o funcionamento interno do bar.

Localizado na Alameda Santos, no Jardim Paulista, o My F Comedy Club segue o modelo clássico dos clubes de humor dos Estados Unidos. O espaço reúne plateias para noites de stand-up, apresenta comediantes iniciantes e nomes conhecidos, especiais de comédia como as famosas "fritadas" e funciona também como bar, com smash burgers e drinks variados.

O clube atrai artistas que circulam pela cena humorística paulistana. Diversos nomes já subiram ao palco, incluindo Rogério Morgado, Léo Lins e o próprio Oscar Filho. Gentili idealizou o espaço após o período em que administrou o antigo Comedians Comedy Club.

Além dos shows, o clube ganhou público por manter um formato intimista. No ambiente, comediantes testam textos e interagem de forma direta com a plateia. O lugar também virou ponto de encontro de famosos que acompanham apresentações ou participam de eventos especiais.

O bar soma nota 4,7 no Google, com mais de 1,4 mil reviews. Os elogios são voltados para o ambiente e pelas atrações fornecidas. Uma pessoa disse: "Fomos na quinta, dia de stand up raiz com Danilo, Oscar e Diogo. Muito bom, recomendo reservar com antecedência para este dia, pois é pequeno e esgota rápido."

Outra acrescentou: "O bar é pequeno, mas bem bacana. No cardápio algumas opções interessantes para matar a fome pós-trabalho e enquanto curte o show de humor". Uma terceira disse: "Assisti ao show com Diogo Portugal, Oscar Filho e Danilo Gentili. Que noite excelente! Boa interação dos 3 com o público. O ambiente é ótimo e bem aconchegante, ainda proporciona uma boa proximidade do artista com o público".

Polêmica e início das suspeitas

A investigação interna começou quando Danilo Gentili revisou a contabilidade do bar em 2025, após identificar inconsistências. Relatos publicados por Oscar Filho no iG apontam que Lambert reagiu de forma abrupta às mudanças administrativas, o que levantou suspeitas sobre a relação dele com as finanças do clube.

Um dos episódios citados ocorreu durante um show de Rogério Morgado, quando um atendente relatou ter vendido 17 ingressos, mas o sistema registrou apenas três. Funcionários afirmaram que Lambert tentou silenciar comentários sobre o número real da bilheteria.

A partir daí, Danilo e o produtor Adriano Almeida passaram a monitorar dados internos e encontraram indícios de manipulação de valores. Há relatos de que Lambert usava máquinas paralelas de cartão, acumulava dívidas sem informar os donos e atrasava pagamentos da equipe.

Relatos também apontam desvio de produtos do bar, como bebidas, alimentos e itens de merchandising de Danilo. Funcionários afirmaram que Lambert chegou a cortar a alimentação da equipe sem autorização, o que gerou tensão interna.

Outro episódio citado pela coluna envolve um segurança que recebeu transferência bancária acima do valor combinado. Segundo a investigação, Lambert pediu que o excedente fosse devolvido diretamente para sua conta pessoal.

Consequências internas e depoimentos

Registros reunidos pela equipe jurídica incluem mais de três horas de gravações, prints de conversas, extratos financeiros, alegações de fornecedores e relatos de colaboradores. As estimativas internas indicam que o prejuízo pode ultrapassar R$ 500 mil ao longo da gestão de Lambert.

Após o caso vir à tona, Danilo regularizou pagamentos atrasados e iniciou um processo de reestruturação. A casa informou que seguirá funcionando enquanto a investigação avança para a esfera criminal.

Em depoimento publicado na coluna, Danilo afirmou: “Mais doloroso do que o prejuízo financeiro e profissional foi a quebra de confiança”. Ele relatou que Lambert era tratado como amigo próximo e que recebeu diversas oportunidades dentro e fora do clube.

O humorista afirmou ainda que Lambert tinha acesso a eventos, tratamentos médicos e espaço para crescer dentro da cena da comédia. “A gente confiou nele e deu uma oportunidade de administrar um dos principais comedy clubs da América Latina. Foi uma grande falta de lealdade”, disse Gentili.

Lambert foi procurado pela coluna de Oscar Filho e, até o momento, não se manifestou.