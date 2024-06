Reprodução/Instagram O artista disse que já faturou mais que 3 milhões de reais após o reality





O funkeiro MC Binn informa que já conquistou mais que 3 milhões de reias após BBB24. Desde o fim do programa o cantor vem aumentando seu patrimônio, superando o valor do prêmio do programa.

"Mesmo que eu não tenha ganhado o reality, eu acabei fazendo quase o dobro da premiação, só que não vem tudo de uma vez, né? Eu consegui me organizar e melhorar a condição de vida também para a minha família", disse ele em entrevista ao Gshow.

Ajudando a família finaceiramente, Binn já relatou seus planos e aquisições. "Tenho uma casa que eu vou comprar, já tá quase certo, na Zona Norte de São Paulo, na região onde já moro. Minha tia e minha mãe que estão me ajudando a escolher, vendo o lugar", afirmou.

Para o cantor, seu foco está sendo em sua carreira e disse que sonha ver seu trabalho sendo reconhecido. "Meu sonho agora é só estourar algumas músicas, trabalhar bastante e futuramente a gente vai vivendo, vai conquistando mais coisas. A minha ostentação maior é comida na mesa e a família feliz, eu falo sempre isso. É isso que importa", destacou.

Binn disse que já se sente realizado em ver sua família feliz e prentende faturar mais para ajudar os familiares. "Tem outras coisas que eu quero conquistar também, mas eu estou fazendo meu pai e meu irmão primeiro tirarem uma carta de motorista para dar um carro para eles. Meu foco mesmo é poder pagar uma faculdade para meu irmão, o Ryan, e realizar alguns sonhos dos meus pais. Eu penso primeiramente na minha família, pelo que minha mãe adotiva e minha tia já fizeram por mim", concluiu.

Recentemente , o cantor assumiu o romance com a tatuadora Ana Laura Marques. Os dois apareceram em um vídeo no Instagram dançando juntinhos o novo hit do álbum de Binn.