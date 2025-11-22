Reprodução / Redes Sociais Juju do pix após aplicação de óleo mineral

A influenciadora Juliana Oliveira, mais conhecida como Juju do Pix, iniciou a primeira cirurgia reparadora após aplicações clandestinas de óleo mineral realizadas em 2017. A intervenção foi realizada pelo médico Tiago Marra no Hospital Indianápolis, em São Paulo.



Esta cirurgia será a primeira de uma sequência que será realizada para reverter o quadro clínico de Juliana. As cirurgias reparadoras estão planejadas para reconstruir os tecidos afetados pela aplicação da substância clandestina feita no rosto da influenciadora. Ela deseja continuar trabalhando.



Após a cirurgia, o médico publicou uma nota nas redes sócias informando que o adotou uma abordagem conservadora, mas conseguiu remover uma grande quantidade de tecido afetado da região. Ele afirmou também que o tecido estava rígido e impregnado de óleo, situação que foi revelada após exames de imagem.



O médico declarou ainda que serão necessários outras intervenções cirúrgicas após a recuperação desta primeira etapa. Com uma nova cirurgia, será possível retirar mais produto e poder aprimorar os resultados.



A cirurgia realizada na última quinta-feira (20) não teve custos para Juliana. O especialista disse que, no momento, o rosto de Juliana está bastante inchado e com infiltração da solução anestésica, mas os efeitos são considerados esperados neste caso.



Juliana nasceu em Passo Fundo, região norte do Rio Grande do Sul. Segundo ela, a busca por uma intervenção estética foi realizada para tornar os traços de seu rosto mais femininos. Na época, a clínica em que Juliana realizou o procedimento afirmou ter usado silicone industrial. Mas, após exames, foi constatado que utilizaram 21 seringas de óleo mineral.