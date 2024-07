Reprodução/Instagram Bianca Rinaldi é criticada por fotos com o marido 21 anos mais velho

Bianca Rinaldi deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos raras ao lado do marido, o empresário Eduardo Menga. A atriz celebrou o aniversário do companheiro e foi alvo de etarismo por ele ser 21 anos mais velho.

Na publicação, a artista se declarou pelos 70 anos do pai das filhas gêmeas, Beatriz e Sophia, de 15 anos.

"O teu riso. Tira-me o pão, se quiseres, tira-me o ar, mansão me tires o teu riso, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca, mas quando abro os olhos e os fecho, quando os meus passos se forem, quando os meus passos voltarem, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas o teu riso nunca porque sem ele morreria - Pablo Neruda. Te amo. Feliz aniversário", escreveu ela na legenda.

Apesar de muitas felicitações ao casal, alguns internautas criticaram a diferença de idade entre eles. "Que lindo esse amor entre pai e filha", ironizou uma; "Só tá faltando a lancha", disse outro.

Bianca e Eduardo se conheceram em 2001, quando a atriz fazia parte do elenco do espetáculo 'Aluga-se um namorado", que tinha produção teatral de Eduardo.

Eduardo Menga é diretor de uma empresa de gerenciamento de marketing para artistas e atletas.

