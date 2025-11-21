Instagram Virginia ganha flores de Vini Jr. no retorno das lives da WePink

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu um buquê de rosas de Vini Jr. nesta sexta-feira (21) para marcar o retorno das lives da WePink, suspensas nas últimas semanas.

No Instagram, Virginia disse que estava surpresa com o presente enviado pelo jogador. “Ele sabe o quanto eu queria voltar fazer nossas lives”, escreveu ao mostrar o presente e agradecer o carinho do namorado. No bilhete, o craque declarou: “Feliz por esse dia especial para você, saudades”.

A influenciadora publicou fotos das flores e disse que estava alegre com a homenagem. “Ja falei que amo receber flores hoje?!!!”, afirmou. Nos comentários, Vini Jr. participou da celebração e deixou dois emojis apaixonados, reforçando que está com “saudades”.

O clima romântico do casal ganhou força após dias de repercussão por causa de uma brincadeira de ciúmes da apresentadora. Virginia comentou “Vai vestir uma camisa” quando o atleta apareceu sem camisa em uma foto no Instagram, o que divertiu seguidores do jogador.

A cena gerou reação imediata do público. “Socorro”, comentou uma internauta. “Cuida mesmo, Vivibora”, brincou outra. “Deixa o homem tranquilo”, pediu um fã. Lucas Guedez entrou na brincadeira e lembrou do hábito de Maria Alice, primogênita da influenciadora. “Maria Alice (risos)?”, escreveu.