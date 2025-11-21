Reprodução/ Instagram @dudasantossd Duda Santos no México

Duda Santos, de 24 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para compartilhar uma foto durante a viagem que está fazendo em um destino internacional. Trata-se de Cancún, localizado no México.



Os cliques foram compartilhados no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 559 mil seguidores. Nos comentários, ela foi elogiada não apenas pelos fãs, como também por outras celebridades da classe artística.





"Eu amo", escreveu Clara Moneke, protagonista de "Dona de Mim". "Vidão", declarou Antonio Calloni. "Aproveita, garota", aconselhou Alice Wegmann, que se despediu da Globo em outubro e voltou à Netflix.

"É muita beleza! Estamos chegando", avisou Sabrina Sato, esposa de Nicolas Prattes, com quem Duda contracenará na próxima novela das seis da Rede Globo. "Linda, te amo", completou a apresentadora e atriz Maisa Silva.

Saiba mais

Duda Santos está confirmada no elenco de "A Nobreza do Amor", novela das seis que substituirá "Êta Mundo Melhor" na grade da Rede Globo. A estreia é prevista para março de 2026.

Caberá a artista vivenciar uma princesa africana. Na história, a membra da realeza foge do reino após um golpe dado pelo grande vilão, defendido por Lázaro Ramos. Ela se refugia no nordeste brasileiro e acaba se apaixonando por um rapaz, mas o amor será proibido.

Esta é a segunda protagonista de Duda na faixa. A jovem foi elogiada pela crítica e pelo público ao defender a heroína Beatriz Dourado, da telenovela "Garota do Momento", a antecessora de "Êta Mundo Melhor".

A atuação da intérprete, inclusive, foi notada pela Seoul International Drama Awards, premiação da Coreia do Sul responsável por elencar as melhores produções televisivas internacionais