Reprodução/ Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann encontra ratos em cinema

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, está fazendo uma viagem internacional após a maratona de gravações de "Vale Tudo". Nesta quinta-feira (20), a atriz chocou o público ao revelar que encontrou ratos em um cinema de Amsterdã.

Assista:

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, está fazendo uma viagem internacional. Nesta quinta-feira (20), a atriz chocou o público ao revelar que encontrou ratos em um cinema de Amsterdã.

Por meio do Instagram, a intérprete detalhou como tudo ocorreu. pic.twitter.com/L0HaDo0cj5 — iG (@iG) November 21, 2025





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,4 milhões de seguidores, a intérprete detalhou como tudo ocorreu. Na ocasião, ela estava acompanhada do atual marido, Tiago Worcman.





“Aí eu tava de boa, esperando o Tiago, vendo o moço aspirando o chão… Quando, de repente… Tchan Tchan Tchan Tchan. Ratinhos minúsculos começaram a aparecer… Um a um”, contou ela.

A artista ainda declarou aos fãs que gravou parte do momento e decidiu ir embora logo na sequência. “Eu filmei um cadinho e meti o pé”, revelou.

Lembrança

Ainda na quinta-feira (20), Carolina Dieckmman fez uma homenagem póstuma para Preta Gil, que morreu em julho deste ano. As duas eram melhores amigas e Carolina esteve com ela nos momentos finais do tratamento contra câncer colorretal.

"Amigo é coisa para se guardar.... Que falta você me faz, Preta. 4 meses sem ela", escreveu Carolina em uma publicação. Já em outra postagem, a intérprete ressaltou o companheirismo com a amiga. "Que saudade de você, meu amor. 4 meses. É para sempre, Pre", finalizou.

Preta Gil faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, enquanto estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra câncer colorretal. A artista se mudou do Brasil em busca de alternativas para o caso dela.