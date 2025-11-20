Reprodução/ Instagram @gilbertogil @loracarol Gilberto Gil e Carolina Dieckmmann postam fotos com Preta Gil

Gilberto Gil e Carolina Dieckmmann vieram a público homenagear Preta Gil nesta quinta-feira (20). Há quatro meses, a cantora e compositora morreu, em meio ao tratamento contra um câncer colorretal que fazia nos Estados Unidos.

"Amigo é coisa para se guardar.... Que falta você me faz, Preta. 4 meses sem ela", escreveu Carolina em uma publicação. Já em outra postagem, a intérprete ressaltou o companheirismo com a amiga. "Que saudade de você, meu amor. 4 meses. É para sempre, Pre", finalizou.









Já Gilberto Gil resgatou uma foto rara ao lado da filha. No registro, Preta aparece ainda criança abraçada com o patriarca. "4 meses", disse o musicista na legenda do post, feito no Instagram, rede em que acumula mais de 3 milhões de seguidores.





Relembre

Preta Gil faleceu aos 50 anos no dia 20 de julho, enquanto estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra câncer colorretal. A artista se mudou do Brasil em busca de alternativas para o caso dela.

O velório foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Celebridades, familiares e amigos próximos marcaram presença na cerimônia fúnebre.

A artista, contudo, não teve o corpo enterrado. O desejo dela era ser cremada, conforme revelado por Gilberto Gil. Além disso, Preta já havia manifestado que queria que as cinzas fossem repartidas entre familiares e amigos.

"Dentre os vários pedidos que ela tinha para isso, um deles era de que o corpo dela fosse cremado, e que as cinzas fossem distribuídas de certa forma entre as pessoas da família e os amigos", recordou Gilberto Gil, em entrevista ao "Fantástico".