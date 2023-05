Reprodução/Instagram 06.05.2023 Tiago Worcman e Carolina Dieckmann se casaram dia 6 de maio de 2007

Carolina Dieckmann fez um post muito romântico ao relembrar os 16 anos de casamento com o diretor Tiago Worcman, neste sábado (5), em uma publicação no Instagram. Na legenda da imagem escrita em forma de poesia, a atriz comentou que os dois deram o primeiro beijo há quase 20 anos e que ainda se sente apaixonada por ele do mesmo jeito.

"Sim, nam… mais uma vez… mais forte, mais alto e ainda mais feliz! 16 anos desse dia, quase 20 do primeiro beijo e borboletas ainda sobrevoam o alto do meu estômago toda vez que você aparece… como no ceat, como ontem na festa, como hoje no café", disse em parte do texto.

Logo depois, o marido também prestou sua homenagem à mulher e declarou seu amor. "Te amoe e segue o barco (a vela) nesse lindo lago do amor", escreveu.

Alguns fãs também mostraram que ficaram impressionados com a força do relacionamento de Carol e Tiago e também comentaram o post.

"O amor de vocês é inspirador, um verdadeiro oásis no mundo em que vivemos. Que a cada dia haja mais amor, respeito e felicidade, seus lindos", disse um admirador. "Borboletas no estômago com 16 anos de relação? Meu Deus! Isso é novela das 8, filme romântico. Realidade fictícia? Se existe amor assim, privilégio para poucos", comentou outra seguidora.

A festa de casamento deles foi realizada na Mansão das Heras, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2007 e, no mesmo ano, Carol deu à luz José, de parto normal, fruto desse relacionamento.

Em 2016, Tiago conseguiu um emprego nos Estados Unidos e a família decidiu se mudar para Miami, na Flórida. Pai e filho continuam por lá, mas a atriz precisou voltar ao Brasil recentemente para dar vida à personagem Lumiar na novela das 7, "Vai Na Fé".