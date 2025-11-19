Reprodução/ Instagram Ana Castela nos EUA

Ana Castela, de 21 anos, passou por um perrengue inusitado durante a estadia nos Estados Unidos. Enquanto passeava pelas principais lojas, acabou não conseguindo pagar uma conta, pois o cartão de crédito ficou bloqueado.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual conta com mais de 22 milhões de seguidores, a cantora e compositora sertaneja explicou que tudo ocorreu depois dela ter feito várias compras em um estabelecimento da Louis Vuitton.





“Gente, meu aniversário é domingo, vou fazer 22 anos. E aí, né, tô andando e comprando umas coisas e meu cartão bloqueou… Tô passando tudo, meu”, declarou ela aos risos.

“É o golpe do cartão, né? Ana Castela dando golpe do cartão aqui", brincou o PR Rodrigo Branco, que estava com a cantora na viagem internacional. Ana viajou aos EUA para participar do Grammy Latino, no qual concorria na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com "Let’s Go Rodeo".

No entanto, a jovem acabou não conseguindo arrematar a estatueta. Chitãozinho & Xororó, pelo projeto "José & Durval", foram os premiados da cerimônia musical voltada aos artistas latinos.

Aniversário

Zé Felipe, de 26 anos, usou as redes sociais neste domingo (16) para parabenizar Ana Castela. A aniversariante estava completando 22 anos de idade e ganhou uma declaração romântica do atual namorado.

"Hoje o dia é Dela. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e por ser você. Que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Amo você", disse ele.

Ana Castela não deixou a postagem passar despercebida e reagiu ao texto de felicitações feito pelo namorado. "Que lindo! (Ele postou a foto que eu ia postar!) Amo você, obrigada por tudo", respondeu a jovem.