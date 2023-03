Reprodução Ex-BBB faz tatuagem para Blink-182 e vira meme após show cancelado

Rafinha, campeão do BBB 8, virou piada após o cancelamento do show da banda Blink-182 ser anunciado nesta quarta-feira (1º). Muito fã da banda, o influenciador teria homenageado o evento que não irá acontecer com uma tatuagem.

No anúncio oficial, a banda esclarece que a decisão de cancelar o show no festival se deu após o baterista Travis Baker, marido de Kourtney Kardashian, quebrar o dedo e precisar ser operado.

O festival acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de março, datas em que o músico ainda estará em recuperação.

No dia 3 de fevereiro, Rafinha compartilhou no Instagram a homenagem que fez para a banda.

"Blink 182 eu te ❤️ 🐰vemmmmm Lollapalooza. My new tattoo. Eu mereço dar um abraço na banda Lolla…", escreveu o ex-BBB, pedindo para os seguidores marcarem o perfil da banda e do festival.

Após a notícia do cancelamento, internautas resgataram a publicação de Rafinha. "'Pô' cara tem que fazer depois do show", aconselhou um. "Tá aí alguém mais triste que eu kkkkkkk", zombou outro. "Essa envelheceu mal", debochou o terceiro.